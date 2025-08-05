Нагальне «ракетне» питання: чи дійсно в Європі виник дефіцит Patriot і як це вплине на Україну

Європейські союзники тягнуть час із постачанням комплексів ППО Україні через затримки з їх заміною в Сполучених Штатах. Чим зрештою може обернутися ситуація – далі в матеріалі ForUA.

Буквально через кілька тижнів після досягнення домовленості про постачання європейцями Україні власних ЗРК Patriot та інших озброєнь, а також закупівлі нових у пріоритетному порядку у США перспективи її практичної реалізації наразі виглядають примарно. Контури «збройної» угоди між Києвом та об’єднаним Брюсселем, від якої вже відмовилися такі провідні єврокраїни, як Франція та Італія, поки що не проглядаються. І ключовим питанням залишається те, наскільки оперативно Сполучені Штаті здатні поставити Європі заміну.

На початках передбачалося, що європейські держави зможуть у гранично стислі терміни отримати від США заміну тим видам озброєння, які вони безкоштовно передадуть нашій державі. Йшлося насамперед про комплекси Patriot. Однак з переходом переговорів у практичну площину такий варіант виглядає все менш реалістичним.

Зокрема, згідно з оцінками опитаних спец порталом Euractiv експертів, постачання американцями нових систем Patriot європейцям займе від двох до семи років. Причина у тому, що попит на них значно перевищує виробничі потужності американського військово-промислового комплексу (ВПК). З виробництвом ракет для Patriot картина виглядає не менш печальна: два ключові концерни Lockheed Martin і Raytheon мають намір розширити своє виробництво, але вийти на новий рівень зможуть лише до 2028 року.

Принагідно зауважимо, що наразі на Євросоюз загалом припадає близько 20 батарей Patriot. Ними володіють Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія. При цьому пожертвувати частину на користь офіційного Києва поки що готовий лише Берлін. Зокрема, як повідомив днями міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, Німеччина вже досягла попередньої угоди зі США щодо пріоритетної заміни двох пускових установок Patriot, які будуть передані Україні. За словами пана Пісторіуса, пускові установки вирушать в нашу з вами державу найближчим часом, тоді як решта компонентів комплексів – за два-три місяці. За даними Euractiv, така оперативність стала можливою завдяки тому, що ФРН отримає від США ЗРК Patriot, які спочатку призначалися Швейцарії за контрактом від 2022 року. Натомість в інших євро країнах немає впевненості в тому, що Вашингтон буде готовий так швидко надати заміну.

Якщо говорити виключно про публічну інформацію, то для розуміння ситуації зазначимо: від початку путінської «СВО», тобто від лютого 2022-го і дотепер Україні було поставлено шість батарей: три від Німеччини, дві від США і одна від Румунії. При цьому слід зазначити, що Бухарест розраховував на пріоритетну закупівлю в американців, але натомість отримає нову батарею лише у 2029-му. Тобто, ризики для союзників є, втім ці ризики у порівнянні з тим, що де-факто Україна четвертий рік поспіль виступає у якості щита для Європи – нуль без палички.

На тлі загальних дискусій про Patriot, викристалізувалася ще одна проблема, котра стосується фінансової сторони. У європейців є проблеми з виділенням коштів на це вкрай дороге ракетне «задоволення». Зазначимо, що вартість однієї батареї «під ключ» досягає $1 млрд, а кожна ракета-перехоплювач вартує від $3,5 мільйонів.

З тим, аби полегшити для європейців ухвалення рішення, генсек НАТО Марк Рютте запропонував враховувати закупівлю озброєнь для України в цільовому показнику Альянсу щодо витрат на оборону в 5% ВВП. Однак поки що окрім першої євро економіки в обличчі ФРН вкластися грошима в цей процес готові лише Норвегія (Осло сплатить один комплекс) та Нідерланди. Сам же офіційний Київ, за словами президента Зеленського, потребує десяти установок Patriot та ракет до нього.

Що ж стосується Нідерландів, то не далі як у понеділок, 4 серпня міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс оголосив про нову військову допомогу Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до згаданої системи протиповітряної оборони Patriot. Пан Брекельманс принагідно наголосив, що Україна зараз «дуже потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів». «Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії», - додав він. Інших подробиць, зокрема деталей і термінів поставки військової допомоги, міністр оборони Нідерландів не уточнив.

Загалом, в даному контексті вірогідним виглядає сценарій закупівлі пускових установок у третіх країн для передачі Patriot Україні. Зокрема, колишній прем’єр, а нині міністр оборони Денис Шмигаль напередодні заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів. За словами Шмигаля, новий механізм діє через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і покликаний забезпечити «швидке постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США».

«Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі», - пояснив міністр оборони.

При цьому країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій «через добровільні внески», уточнив пан Шмигаль. Він додав, що НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через Центр допомоги для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму $10 мільярдів. Втім будь-які часові рамки реалізації цього надважливого тематичного кейсу, залишаються білою плямою.