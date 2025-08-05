Гнучкий графік: де зросла кількість вакансій і які зарплати пропонують

Кількість вакансій із гнучким графіком в Україні за останній рік збільшилася на 13%. Найбільше таких пропозицій зараз у сфері логістики, а також для початківців і студентів, повідомляє OLX Робота.

За даними сервісу, у червні 2025 року найбільше "гнучких" вакансій пропонують у категорії "Логістика / склад / доставка", зокрема для водіїв. У порівнянні з червнем 2024 року кількість таких оголошень зросла на 26%. Медіанна зарплата у цій категорії становить 32 500 гривень.

Ще більш стрімке зростання — у категорії "Початок кар'єри / робота для студентів", де кількість вакансій із гнучким графіком збільшилася на 38%. Улітку традиційно спостерігається зростання попиту на тимчасову або часткову зайнятість серед молоді. Середня зарплата у цій категорії складає 12 000 гривень.

У сфері виробництва, зокрема для сезонних робіт на підприємствах або в полі, кількість вакансій із гнучким графіком зросла на 21%, а середня оплата праці становить близько 22 500 гривень.

Водночас є сфери, де гнучкий графік роботодавці пропонують рідше. Зокрема, кількість оголошень для продавців знизилася на 6%. Ще менше таких вакансій серед професій, які вимагають постійної присутності на робочому місці: це бармени, офіціанти, кондитери, тренери, сторожі та диспетчери.

За даними порталу, українські роботодавці поступово адаптуються до запитів кандидатів, і гнучкий графік стає дедалі популярнішим. Найбільше таких пропозицій наразі у сфері логістики, де поєднуються зручні умови роботи та високі зарплати