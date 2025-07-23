Приборкання норовливих? Що відбулося довкола НАБУ та САП і якими можуть будуть наслідки

Пристрасті довкола двох антикорупційних органів – НАБУ та САП досягли кульмінаційної точки. Верховна Рада у турборежимі ухвалила закон, що на думку експертів, суттєво обмежує незалежність цих структур, а президент Зеленський в ніч проти середи, 23 липня, завізував документ своїм автографом. Детальніше про це – далі в матеріалі FOR-UA.

FOR-UA вже розповів у деталях про скандальну операцію СБУ «з нейтралізації російського впливу на НАБУ». Вельми показово, що операція пройшла у той час, коли голова НАБУ Семен Кривоніс та керівник САП Олександр Клименко перебували з робочим візитом у Лондоні. На тлі новин з Києва їм довелося перервати поїздку та повернутися до країни.

Операція СБУ викликала реакцію з боку послів країн G7 у Києві, які випустили спільну заяву. «G7 уважно стежить за подіями, зокрема за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у злочинах. Ми зустрілися з НАБУ, маємо серйозне занепокоєння і маємо намір обговорити усі ці події з керівництвом уряду», - зазначили дипломати. Коментуючи цю заяву, посол ЄС в Україні Катерина Матернова зазначила, що «зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, аби зберегти підтримку».

Як відомо, боротьба з корупцією є однією з ключових умов підтримки України Заходом. Успіхи у цій сфері пов’язувалися з початком переговорів щодо вступу країни до Євросоюзу. НАБУ та САП було засновано у 2015 році як одну з умов отримання траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та встановлення безвізового режиму з ЄС. 2019 року було створено Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ). Згідно з встановленою схемою, детективи НАБУ розслідували справи, які потім передавалися до САП, а далі - до ВАСУ.

Останнім часом українські правозахисники та антикорупційні активісти наголошують на посиленні тиску на ці інститути з боку СБУ. Зокрема, вони вказують на ознаки політизації процесу та припускають, що причиною стали розслідування щодо низки високопосадовців. Вважається, що ці справи вели співробітники, які пізніше були затримані СБУ. «Спецоперація СБУ по НАБУ має усі ознаки спроби демонтажу антикорупційної інфраструктури. Ми спостерігаємо зрив десятирічних антикорупційних зусиль України. Це розворот на 180 градусів від європейської інтеграції», - заявила виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк. Власне сам центр також опинився під тиском: 11 липня його керівника Віталія Шабуніна звинуватили в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Він назвав це політичною помстою за антикорупційну діяльність.

Між тим самими лише «масками-шоу» в НАБУ ця надзвичайно гучна історія не завершилася. У вівторок, 22 липня Верховна Рада схвалила законопроект, згідно з яким НАБУ та САП втрачають незалежність та переходять під фактичний контроль Офісу генпрокурора. Зокрема, відтепер відомство Кравченка отримає доступ до всіх справ НАБУ, зможе передавати їх іншим органам та надавати бюро обов’язкові для виконання вказівки. САП також буде зобов’язана передавати справи на вимогу Офісу генпрокурора. Очевидно, що подібні зміни у системі, створеній на вимогу західних партнерів, можуть ускладнити взаємодію Києва з союзниками, які поки що обмежуються заявами про стурбованість.

Стурбованість союзників не змусила вище керівництво держави зробити крок назад і президент Зеленський в ніч проти середи, 23 липня підписав скандальний закон, який де-юре і де-факто підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору. Також майже одразу публікація про закон з’явилася в газеті Верховної Ради «Голос України», а це означає, що він вступив в силу.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк написав в соцмережах, що парламентарі, які виступали проти закону, спробують внести подання до Конституційного суду (КСУ), щоб оскаржити його. Для цього, зазначимо, потрібно зібрати підписи не менш як 45-ти власників мандатів. За словами Железняка, під час слухання у Раді скандального законопроекту №12414 було порушено багато статей Регламенту ВР.

Вельми показово, що невдовзі після голосування у великих українських містах люди вийшли на акції протесту із закликом ветувати закон. Мітинги зокрема пройшли у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та навіть, попри обстріли, у Сумах.

Між тим у своєму традиційному відеозверненні президент Зеленський проігнорував кейс вуличних хвиль, не ставши доносити конкретно учасникам мітингів, чому він не ветував, як вони просили, а завізував скандальний закон. Втім, тему як таку господар Банкової не оминув увагою. «Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики, ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів - від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ та САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Це те, що справді потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном - у дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це не нормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило», - акцентував глава держави.

Спекотні в усіх сенсах перипетії довкола антикорупційних органів прокоментували і ключові силовики. Зокрема, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що закон, який зменшує повноваження НАБУ і САП є поверненням до Конституції і ніхто насправді «не ліквідує ці органи»: «І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати й продовжують якісно працювати... Але за Конституцією генеральний прокурор – один в країні. Не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. Це робилось для певної системи противаг і контролю... Задля недопущення того, щоб раптом ультимативно якийсь орган перетворився на якогось «монстра».

За словами керівника Служби безпеки, СБУ, Офіс генерального прокурора та НАБУ продовжують спільну роботу: «З керівництвом НАБУ і з детективами, ми завжди розуміємо і робимо спільну свою роботу». Також генерал Малюк заявив, що у НАБУ можуть бути «в захваті від того, що генпрокурор, можливо, підкине їм якісь свіжі ідеї, маючи свій досвід». Сам Руслан Кравченко натомість заявив, що його Офіс в жодному разі не буде тотально контролювати НАБУ і з бюро вони працюватимуть «як єдина сім’я».

Водночас керівник Головного управління розвідки (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив наступне: «Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність». На переконання головного розвідника країни, «вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу».

Вкрай важко не погодитися з цим твердженням дійсно шановного генерала Буданова, але в тому то й полягає проблема, що «антиНАБУ» законопроект розглядався та ухвалювався «під ключ» при повному ігноруванні думки значної частини суспільства – при тому що саме народ, згідно з Конституцією, є єдиним джерелом влади в Україні. А народ України, і про це мають повсякчас пам’ятати усі, хто його волею опиняється у високих владних кабінетах – це не російське «народонасєлєніє», яке стоячи перед владою на колінах смиренно пожирає млинці з лопати. І в цьому сенсі ігнорування владою думки активної частини суспільства є апріорі грою з вогнем, а ухвалення скандального «антиНАБУ» законопроекту - апогеєм абсурду, бо діалог по лінії влада-народ ніхто не скасовував, попри війну. Одним словом, будь-яка українська влада не має забувати про те, що народ України може змести її в такому ж самому турборежимі, у якому було схвалено скандальний закон про діяльність НАБУ.

До слова, в НАБУ та САП відреагували на акції, що пройшли ввечері 22 липня в різних містах України в знак протесту проти ухвалення законопроекту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів. «Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни. Ми вдячні кожному. Особливо вразила рішуча позиція молоді – майбутнього країни, заради якого ми працюємо. Дякуємо всім, хто вийшов. Це додає нам сил. Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань», - зазначили у бюро, додавши, що сприймають суспільну підтримку як знак довіри до інституції й зроблять усе, щоб її виправдати.

Тим часом речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що ЄС не збирається піднімати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через події довкола НАБУ та САП. За його словами, «наразі це питання не обговорюється». Він пояснив, що, коли йдеться про фінансову підтримку, яку надає ЄС Україні, існує низка систем рішень та механізмів контролю, які теоретично можуть бути застосовані. «Отже, запобіжні механізми існують. Але побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо»,- сказав речник Єврокомісії. Водночас він зауважив, що Євросоюз стурбований ситуацією з НАБУ та САП.