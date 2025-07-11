Прем'єр-міністра Іспанії звинуватили у тому, що він жив на доходи від огидного бізнесу

Вимоги щодо відставки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса посилилися. Тепер його публічно звинуватили в тому, що він жив на кошти, які отримували від закладів, які служили ширмою для одностатевої проституції. Про це повідомляє The Times.

Тему порушили максимально публічно і на найвищому рівні. Виступаючи в парламенті, лідер опозиційної "Народної партії" Альберто Фейхоо назвав Санчеса "учасником у розподілі доходів від огидного бізнесу - проституції". І одразу навмисне запитав прем'єра: "А за рахунок яких саме борделів ви жили?"

Вважається, що тесть прем'єр-міністра Сабініано Гомес, який купив йому квартиру, володів мережею клубів і саун, у яких чоловіки надавали платні сексуальні послуги іншим чоловікам. Сам Санчес чутки про сауни свого тестя не коментує.

Скандал навколо Педро Санчеса вибухнув ще торік. ЗМІ звинуватили його дружину Бегонью у отриманні незаконних послуг від авіакомпанії Air Europa та її холдингової компанії.

Стверджується, що Бегонья Гомес доклала руку до того, що у розпал пандемії авіакомпанія отримала від держави допомогу в розмірі 475 млн євро.

Заклики до проведення дострокових виборів посилилися після нещодавньої доповіді Цивільної гвардії про хабарництво серед найближчих соратників глави уряду. Однак сам прем'єр відмовляється залишати свою посаду.

Кілька днів тому правляча партія Іспанії заборонила своїм чиновникам платити за сексуальні послуги.