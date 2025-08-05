У Рівному та Черкасах життя працівників ТЦК було під загрозою

У Черкасах 5 серпня вранці чоловік погрожував підірвати кілька гранат під мостом на проспекті Хіміків після того, як представники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спробували перевірити його документи.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Як повідомила поліція близько 09:50 з правопорушником тривали перемовини на місце події прибули правоохоронці які оточили район інциденту та закликали громадян не наближатися до небезпечної зони

За словами очевидців у чоловіка також був пістолет а під час конфлікту він висмикнув чеку з гранати та погрожував підірвати себе разом із військовими ТЦК намагаючись узяти їх у заручники

Станом на 10:20 порушника вдалося затримати без жертв та вибухів повідомили кореспонденти Суспільного з місця події слідчі дії тривають.

Також 4 серпня, ввечері, на об’їзній дорозі міста Рівне стався інцидент за участи військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) та цивільних автомобілів.

Як повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП у Facebook, два цивільні авто притиснули транспорт військових до узбіччя і фактично заблокували його, у салоні якого перебував військовозобов’язаний.

Близько 19:00 під час перевезення військовозобов’язаного з Кременецького районного ТЦК та СП до центру підготовки підрозділів, два цивільні автомобілі створили перешкоду та змусили військове авто з’їхати на узбіччя. Там між транспортними засобами сталася ДТП.

Старший військової машини викликав поліцію і разом із водієм і військовозобов’язаним залишився всередині авто, бо шестеро цивільних осіб поводилися агресивно і вимагали віддати їм військовозобов’язаного.

На місце події оперативно прибули співробітники Національної поліції України та Військова служба правопорядку.

Військовозобов’язаний та військовослужбовець Кременецького РТЦК та СП були доправлені до медзакладу для надання допомоги.

Поліція розслідує обставини інциденту і встановлює причетних до блокування, аби надати правову оцінку їхнім діям.