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Війна

У Нацгвардії створять комісію по контролю за закупівлями, скоротять майже 200 тилових посад

У Нацгвардії створять комісію по контролю за закупівлями, скоротять майже 200 тилових посад

Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, він сьогодні провів нараду з командуванням Національної гвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.

"Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель. Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем", - інформує він.

Далі Клименко детально розповів про деталі плану:

  • Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
  • Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.
  • Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.
  • Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі – поліграфа. Без цього - жодного підпису.

"Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення Президента. І це - питання довіри до всієї системи. Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека. Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", - резюмує міністр.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НацгвардіяМВСкомісіялогістиказакупівліНГУІгор Клименко
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