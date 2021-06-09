Министерство здравоохранения Украины предложит Кабинету министров продлить карантин на летний период, сообщил во время заседания правительства 9 июня глава Минздрава Виктор Ляшко. При этом, по его словам, часть ограничительных мер отменят, но основные ограничения останутся, сообщает Радио Свобода.

«Минздрав разработал предложения по модели существования в условиях «зеленого» уровня эпидемической опасности, которая даст еще больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий. В частности, мы планируем отменить требования по заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы по возвращении из летних отпусков», - сказал Ляшко.

«Однако мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, так как коронавирус не преодолен. Мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены вводить «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидбезопасности», - добавил министр.

По его словам, вспышка COVID-19 даже в отдельных ОТГ или областях будет иметь непосредственное влияние на ограничение по всей территории Украины.

Сейчас на всей территории Украины действует «зеленый» уровень эпидемической опасности, и, как заявил Ляшко, нынешняя положительная динамика может вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС, а это «может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны Евросоюза уже этим летом».

«Но подчеркиваю, что, несмотря на улучшение эпидситуации, не следует забывать, что COVID-19 не преодолен, ни одна из европейских стран, в которых улучшилась ситуация и с заболеваемостью, и с вакцинацией, не отменили полностью ограничительные меры», - отметил министр.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1385 новых случаев COVID-19, госпитализированы 756 человек, выздоровели – 6962. Умерли 77 пациентов. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели более 2,2 миллиона человек, выздоровели - 2,1 миллиона, умерло - 51 410 пациентов.