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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 262 больных коронавирусом. Умерли 4 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«262 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5136 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 210 087», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом, а также 41 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2383 человека. В общем коронавирус преодолели 188 531 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 45, в Днепровском - 40 и в Соломенском районе - 34 случая», - отметил Виталий Кличко.
ForUm

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