В Украине по состоянию на 9 июня все области перешли в «зеленую» зону карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

Уровень заболеваемости в стране составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного.

Уровень госпитализации по Украине на 8 июня составляет 15,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом - 17% при предельном показателе 65%.

«Зеленый» уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, если, в частности, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 менее 5%.

Кроме того, «зеленый» уровень на территории страны устанавливается, если заболеваемость на территории не менее 13 регионов Украины составляет менее 50% эпидпорога.

Как сообщал ForUm, Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания) с условием нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания, территории или наполненностью залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом).