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9 июня 2021 в Украине зафиксировано 1385 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 756 человека;
  • летальных случаев - 77;
  • выздоровели - 6962 человека;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 25344 человек,
  • методом ИФА - 11463 человек,
  • экспресс-тестами - 23813 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2218039 человек;
  • выздоровели - 2108684 лица;
  • летальных случаев - 51 410;
  • проведения ПЦР-тестов - 10405577.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях.
ForUm

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