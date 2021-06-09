9 июня 2021 в Украине зафиксировано 1385 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 756 человека;
- летальных случаев - 77;
- выздоровели - 6962 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 25344 человек,
- методом ИФА - 11463 человек,
- экспресс-тестами - 23813 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2218039 человек;
- выздоровели - 2108684 лица;
- летальных случаев - 51 410;
- проведения ПЦР-тестов - 10405577.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях.
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