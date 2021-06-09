Семь лет лишения свободы и штраф в 150 тыс рублей – такой приговор вынес подконтрольный Кремлю суд в Симферополе по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого в оккупированном Крыму судят заочно.

Как передают Крым.Реалии, заседание Центрального райсуда Симферополя проходило в закрытом режиме. Решение объявил судья Сергей Деменок.

Адвокаты Бекирова на заседание не явились, слушателей в суд не допустили, судья зачитал приговор в своем кабинете.

Авокат Бекирова Алексей Ладен заявил, что защита с приговором не согласна и планирует подавать апелляционную жалобу.

Накануне обвинитель в суде попросил для Бекирова четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Защита в дебатах указывала, что «дело Бекирова является политическим, и этим объясняются многие противоречия, которые были обнаружены в материалах дела».

Эдем Бекиров был вывезен на территорию материковой Украины в результате так называемого «большого крымского обмена» 7 сентября 2019.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Его подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

14 мая 2020 российский суд Симферополя возобновил рассмотрение уголовного дела, а 22 мая судья постановил объявить Бекирова в розыск.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Бекирова в Симферополе начался 19 февраля 2021. Бывшему политзаключенному, крымскотатарском активисту выдвинули подозрение в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.