Вчера, 12 декабря, при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

По его словам, 57-летний Бекиров направлялся в Крым к матери и родственникам. В 8:30 утра его задержали при прохождении паспортного контроля. В 14:00 силовики вывезли его вглубь полуострова.

«Эдем Бекиров один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. В январе 2018 года перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, Эдем Бекиров носит съемный протез на правой ноге (ниже колена)», — написал Чубаров.

Несколько часов о судьбе Бекирова не было ничего известно.

Вечером Чубаров сообщил, что Бекирову позволили позвонить супруге. Оказалось, его вывезли в здание ФСБ России в Симферополе. Там ему назначили адвоката и в его присутствии выдвинули обвинения.

Суть предъявленных обвинений пока неизвестна.