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Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя 7 октября приостановил производство по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который уже больше месяца находится в Киеве после обмена военнопленными и заключенными между Украиной и Россией. Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, с ходатайством о приостановлении уголовного дела выступил прокурор, поскольку Бекиров из-за болезней и постоянного лечения пока не может принимать участие в судебных заседаниях. Судья Сергей Деменок поддержал ходатайство стороны обвинения.

«Суд считает необходимым приостановить производство по делу в связи с тяжелым состоянием здоровья подсудимого Бекирова, препятствующим принимать участие в ходе судебного разбирательства, до его выздоровления», – говорится в решении суда.

По словам адвоката Ладина, решение суда означает, что заседаний по делу не будет пока Эдем Бекиров не поправит здоровье.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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