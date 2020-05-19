Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя решил принудительно доставить активиста Эдема Бекирова на заседание 22 мая, сообщил его адвокат Алексей Ладен в комментарии «Крымской солидарности».

«На этом заседании прокурор заявила ходатайство о принудительном приводе, несмотря на документы, которые предоставила защита, о том, что он уже и не зарегистрирован в Симферополе, а зарегистрирован в Новоалексеевке, массу медицинских документов о том, что он проходил и проходит лечение, в том числе стационарное и операции на территории Украины. Сейчас он входит в группу риска, и любые посещения любых общественных мест ему строго запрещены врачами», - сказал Ладен.

По данным «Крымской солидарности», суд проигнорировал доводы защиты, мотивируя свое решение тем, что оригиналы не были представлены, а копиям защиты он не доверяет.

Ранее мера пресечения в виде ареста была отменена.

Эдем Бекиров был вывезен на территорию материковой Украины в результате так называемого «большого крымского обмена» 7 сентября 2019.

Согласно решению суда, принятому сегодня, служба судебных приставов должна будет исполнить принудительный привод и попытаться найти Бекирова по последнему известному адресу в Симферополе.

Следующее заседание по данному уголовному делу назначено на 22 мая на 11:30.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.