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Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации «Партия Шария», причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области, сообщил пресс-центр ведомства.

При проведении процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать «Партии Шария» и банковские карты.

Кроме того, проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева находится дело по иску Минюста о запрете деятельности партии Шария. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.  

16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене.

Его вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля. Он не явился.

25 февраля Шарий снова не явился в СБУ для участия в допросе после чего был объявлен в государственный розыск.

В начале марта его внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.
ForUm

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