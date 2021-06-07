Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства «Нафтогаза».

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена, пишет Европейская правда.

«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией», - пишет издание.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. В интервью Axios Владимир Зеленский отметил, что считает важным проведение консультаций с американским президентом перед его встречей с Путиным.

«Я понимаю, что из-за уже существующих планов президента США и его плотного графика они (консультации, - ред.) вполне могут не состояться, но этот выбор будет только за ним», - сказал Зеленский, добавив, что готов встретиться с Байденом в «любой момент и в любой точке планеты».

В ответ на вопрос, что будет значить, если Байден встретится с Путиным раньше, чем с Зеленским, президент Украины сказал: «Это ответ и геополитическое видение: есть «империи», есть большие государства мира, а есть все остальные».

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.