Около 10% из 3500 объектов культурного наследия в Киеве нуждаются в мерах для сохранения. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью Радио Свобода.

Так мэр ответил на вопрос о его отношении к сносу старинного дома Уткина.

«В столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в критическом состоянии и требуют мер по сохранению», - сказал мэр.

Кличко добавил, что эти здания были приватизированы с 1990 по 2000 год, и владельцы «умышленно доводят до такого состояния, или к пожару, или разрушению, а затем они сносят и ставят на месте исторического здания небоскреб, делают бизнес-проект и зарабатывают деньги».

«Должен закон быть, человек, который имеет в частной собственности памятник архитектуры, должен сделать все ремонтные работы и привести в нормальный вид. Если он не делает этого, город должен иметь возможность по балансовой стоимости этого дома его забрать и или сам город должен сделать, отдать ответственным людям», - заявил Кличко.

Впрочем, пока, по его утверждению, «такого закона нет».

12 апреля прокуратура Киева начала уголовное производство по статье «самоуправство» из-за демонтажа дореволюционного дома Уткина у Центрального вокзала в Киеве. По данным активистов ОО «Карта реновации», дом демонтируют ради апарт-комплекса.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает правоохранителей расследовать, кто дал разрешение на уничтожение.