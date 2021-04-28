Дом Уткина находился в пределах исторического ареала города, а значит любые работы должны были согласовываться в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Минкульт соответствующего согласования на снос здания не предоставлял.

Об этом заявил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.



«До снесения в доме Уткина находились офисы, и в целом здание было в надлежащем состоянии. Однако владелец решил снести дом и построить на участке апарт-комплекс.

К сожалению, нормативно-правовое регулирование в строительстве не является совершенным и позволяет такое уничтожение зданий. Для того чтобы исключить подобные случаи, важным является пересмотр норм ГСН. Надеюсь, что при обновлении строительных норм, которое планируется в этом году, вопросу точной трактовки понятия «реконструкция» уделят больше внимания», - пояснил Таций.



Чиновник также кратко очертил историю этого здания.



«Дом Уткина спроектирован известным украинским архитектором Александром Вербицким, который является автором проекта паровозного депо станции Дарница, здания Нацбанка (до надстройки), а также устройства парадных помещений главного корпуса КПИ. В доходном доме по улице Симона Петлюры, 29 проживал купец Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок», - рассказал Таций.



При этом дом Уткина, несмотря на его высокую архитектурную ценность, не имел статуса памятника культурного наследия.



«По факту сноса здания открыто уголовное производство по статье 356 Уголовного кодекса Украины. В случае принятия решения о наказании застройщиков им грозит штраф на сумму всего 850 гривен, исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до трех месяцев. Это очень низкая ответственность за такое нарушение.



Однако этот случай может стать уроком для последующих действий государства в сфере градостроительства, архитектуры и культурного наследия. Важно увеличивать штрафы до такого уровня, чтобы застройщику было невыгодно нарушать закон. Кроме того, важное значение имеет конкретизация и четкое определение понятий, используемых в строительной документации», - подчеркнул Таций.

Напомним, историческое здание — дом Уткина в Киеве на улице Петлюры, 29 снесли в начале апреля.

Столичная прокуратура начала уголовное производство по ст. 356 УК Украины (самоуправство).