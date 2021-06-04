Обстоятельства, при которых под Тереганом был сбит самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) рейса PS752, должны быть установлены до начала процесса выплаты Ираном компенсаций, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторения подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса. В то же время, ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат», - сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.

«Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов», - добавил Николенко.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради сообщил, что в ходе третьего тура переговоров между заместителями министров иностранных дел Ирана и Украины о сбивании самолета МАУ иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в размере $150 тыс. за каждого.

Как сообщалось, на текущей неделе в Киеве состоялись переговоры по сбитому под Тегераном самолету МАУ рейса PS752.

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.