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Александр Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Россией Крым.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания в Минске 1 июня. Видео заявления Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого», передает УНИАН.

«Украина закрыла для нас небо… У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину (добирались в Крым. – Ред.) – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас – закрыли небо. И я Путину сказал: «Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым» – заявил Лукашенко.

По его словам, возможность открытия соответствующих авиарейсов уже прорабатывается.

Кроме того, Лукашенко заявил, что задавал вопрос о Крыме Петру Порошенко, когда он был президентом Украине. И тот ему ответил следующее: «Не вопрос. Я тебя прошу только через Украину».

«Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: ну, а при желании полететь в Крым – мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым… Я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель. Они устроили эту комбинацию на уровне провокации», – заявил Лукашенко.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

После этого Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

 
ForUm

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