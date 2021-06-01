Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий наконец явился на заседание Печерского райсуда Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о подкупе свидетеля.

Об этом сообщает Украинская правда.

«В суд поступило ходатайство со стороны обвинения об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения, содержание которого сводится к тому, что имеет место направление уголовного производства в Подольский райсуд Киева, то есть окончание стадии досудебного расследования, что исключает возможность и решение следственным судьей вопроса о применении меры пресечения», - говорится в сообщении.

Защита не возражала против такого решения прокурора.

Сторона обвинения на заседание не пришла, а просто передала в суд ходатайство об отзыве своего предыдущего ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен.

Судья после возвращения из совещательной комнаты объявил, что новое ходатайство прокуроров удовлетворил.

Таким образом Тупицкому меру пресечения не избирали.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении Тупицкого.

25 мая Следователями ГБР был направлен в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого.