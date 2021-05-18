также в разделеОбщество
В Польше жалуются на нехватку сезонных рабочих из Украины 10
В украинской армии разоблачили бывшего боевика «ДНР» 12
Рада утвердила порядок продажи земли на электронных аукционах 10
МИД прорабатывает возможность вернуть украинцев из Сектора Газа через Египет 9
В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски 12
Корабль флота Великобритании зашел в порт Одессы 7
ГФС сообщила об итогах обысков в доме, где живет Кличко 29
На предприятии Укрзализныци присвоили более миллиона гривен 10
Руководителя НААН повторно отстранили от должности 16
В Николаеве второй день выгружают рекордную партию контрабанды 25
В Украину прибыла партия вакцины Comirnaty от Pfizer 19
В Украине прокомментировали видео Чауса 12
В СБУ заявили, что обыски в доме Кличко с ним не связаны 29
Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороны 15
Жители Одессы, Киева и Мариуполя – наиболее восприимчивы к коронавирусу 18
17 мая. Картина дня 20
Шмыгаль: Украина имеет достаточно средств для закупки COVID-вакцин 9
Завтра – по всей Украине дожди 21

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Он подозревается в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты и подкупе свидетеля (ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины).

Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который пытался избежать уголовной ответственности по делу, где проходил как подозреваемый.

Также, в течение 2018-2019 годов бывший председатель КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Сейчас материалы уголовного производства открыто для ознакомления стороне защиты. После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, по результатам досудебного расследования указами Президента Украины от 29.12.2020 №607 / 2020 и от 26.02.2021 №79 / 2021 подозреваемый отстранен от должности судьи Конституционного суда Украины. Указом президента Украины «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» от 27.03.2021 № 124/2021 отменен указ о назначении подозреваемого судьей Конституционного Суда Украины.

По сообщению и материалами Государственного бюро расследований, в отношении бывшего главы КСУ НАПК составило протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Кроме того, следователи ГБР продолжают осуществлять досудебное расследование совершение указанным лицом других уголовных преступлений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги