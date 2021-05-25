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Следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, сообщили ForUm’у в пресс-службе КСУ.

«В октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, который в то время занимал должность заместителя председателя Конституционного суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах давал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в городе Зугрэсе Донецкой области.

Экс-глава КСУ будет отвечать перед судом за заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении Тупицкого. 
ForUm

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