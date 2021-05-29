Он подчеркнул, что Киев поддерживает позицию Канады в этом вопросе.

Украина поддерживает Канаду в ее выводах о террористической атаке на самолет украинской авиакомпании МАУ над Тегераном. об этом в пятницу, 28 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера .

«Я могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мысли, что решение, которое принял канадский суд, это было терактом в отношении украинского самолета. Мы сегодня все больше склоняемся к этой мысли, и это мнение подтверждаем», - заявил Данилов.

Напомним, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.