Представитель потерпевших по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Оксана Мельник во время рассмотрения этого дела в Шевченковском районном суде города Киева заявила отвод всему составу суда, сообщает Укринформ.

«Заявляю отвод (всему составу суда. - Ред.)» - сказала представитель потерпевших.

Отвечая на вопрос одного из присяжных, по ее мнению, все ли присяжные Шевченковского района Киева были избраны незаконно, Мельник сказала, что это было сделано, по ее мнению, среди прочего, за пределами установленного срока.

Сейчас в заседании объявлен перерыв для получения информации об избрании присяжных от аппарата суда.

В зале заседания присутствовали представители обвиняемых, сами Кузьменко, Антоненко и Дугарь и их адвокаты. Антоненко пока сидит рядом со своим защитником.

На прошлом заседании суд исследовал ряд видеозаписей и документов, содержащихся в материалах дела, а также продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Кузьменко и действие обязанностей другой обвиняемой - Дугарь, на 2 месяца.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.