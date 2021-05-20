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Президент Владимир Зеленский сказал, что у него нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине как о личности, он думает только о формате встречи с ним.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве, сообщает Укринформ.

«У меня времени нет думать о президенте РФ Владимире Путине, я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ», - отметил он.

Глава государства пояснил, что у него простая позиция. «Просто призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать возможность эскалации. И я потом себе этого не прощу», - сказал Зеленский и заметил, что приоритетом является завершить войну, «а потом уже говорить о ком и о чем я откровенно думаю».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». 

Кремль, в свою очередь, исключили переговоры Зеленского и Путина по Донбассу.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан
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