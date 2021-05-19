Следователи теруправления ГБР в Киеве провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской лавры хотя, согласно градостроительным условиям, застройщик вправе построить там жилой дом не более 4 этажей.

Также работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия; ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность. Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

13 мая ГФС обыскала киевский метрополитен и Киевпастранс.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.