Органы столичной прокуратуры совместно с коллегами из других правоохранительных органов, а именно Государственной фискальной службы, Национальной полиции и Службы безопасности Украины провели масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Так, в течение 11 и 12 мая на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведен ряд обысков.

Среди прочего, обыски проведены в коммунальном объединении Киевзеленстрой, КП Спецжилфонд, в корпорации Киевавтодор, Департаменте соцполитики, Градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП Киевгорсвет. «Уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаютеся незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса и тому подобное», - сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования указанных уголовных производств всеми правоохранительными органами проведена кропотливая работа, связанная со сбором информации, выявлением и анализом схем, связей, контактов и участников.

По результатам этой работы было принято решение провести обыски с целью обнаружения и изъятия первичных финансовых документов, черновых записей и других вещественных доказательств, которые имеют доказательственное значение.

Поскольку во время следствия правоохранители получили информацию о причастности к отдельным правонарушениям должностных лиц подразделений КГГА и коммунальных предприятий, следственные действия проводились одновременно по всем направлениям работы. Это позволило избежать утечки информации и достичь ожидаемого процессуального результата.

На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям. Следственные действия пока продолжаются. Продолжается исследование изъятой финансовой документации.

«Целью проведения указанных следственных действий является разоблачение финансовых махинаций с государственными средствами и привлечение к ответственности разворовывающих их лиц. Органы столичной прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами и в дальнейшем продолжать жестко и системно реагировать на факты хищения бюджетных средств и привлекать к ответственности лиц, которые своими действиями наносят ущерб государству и обществу столицы», - заявили в прокуратуре.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.