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Сотрудники Главного управления ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях КП «Киевский метрополитен» с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации в рамках начатого уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Фискальной службы.

По версии следствия, подчиненное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП «Киевский метрополитен», заказывало работы по ремонту оборудования в общества, полученные от компредприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

Также Офис генпрокурора начал досудебное расследование в отношении должностных лиц КП «Киевпастранс» и подрядного коммерческого предприятия по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По версии следствия, должностные КП «Киевпастранс» и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева.

Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. В помещениях КП «Киевпастранс» и подрядного коммерческого предприятия происходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с   Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.
ForUm

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