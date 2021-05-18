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В Украине по состоянию на 18 мая 2021 года зафиксировано 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализировали за сутки 999 человек; летальных случаев – 285, 17751 человек выздоровели. Проведено тестирований за сутки - 61 110 (в том числе методом ПЦР - 30693, методом ИФА - 13378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17039).

За все время пандемии в Украине заболели 2160095 человек; выздоровели – 1882344; летальных случаев - 48469; проведено ПЦР-тестов - 9882447.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ривненской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

17232 человека привито против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине, 948 332 – с  начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
ForUm

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