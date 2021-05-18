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Отставку министра здравоохранения Максима Степанова поддержат более 250 народных депутатов, прогнозирует глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мой прогноз, что в зале будет где-то 250-270 голосов», – сказал Арахамия на брифинге в Киеве после заседания фракции, передает Интерфакс-Украина.

Арахамия уточнил, что его фракция даст за отставку Степанова 200 голосов.

Народный депутат также отметил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал в Раду представление об отставке Степанова, а министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию.

Напомним, 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. 

Степанов заявил, что не писал заявления на увольнение.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не смог принять решение о рекомендации ВР поддержать представление об отставке Степанова.

Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.
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