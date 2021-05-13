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Сотрудники ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц КП «Киевавтодормост» и группы подрядных коммерческих предприятий по подозрению в уклонении от налогообложения на сумму 30 млн грн, что является особо крупным размером.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГФС.

Следствием установлено, что должностные лица КП «Киевавтодормост» по взаимодействию со служебными лицами подрядных коммерческих предприятий в период 2019-2020 годов сформировали технический налоговый кредит по НДС, используя компании с признаками рискованности и транзитности.

В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ ГФС в  Киеве проводятся 11 обысков в помещениях КП «Киевавтодормост» и подрядных коммерческих предприятий для выявления финансовой документации, которая может свидетельствовать о наличии уголовных преступлений.

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с   Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.
ForUm

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