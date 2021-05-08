Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за исчезновения в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Громадське.

«Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже», — заявил адвокат Чауса Александр Вышневый.

Напомним, 3 апреля через шесть часов после похищения судьи Нечаев, Сотников и Бородинов выехали из Молдовы рейсовым автобусом снова через пункт Тудора.

Что касается Сергея Гончара, то, по данным источников в молдовской пограничной полиции, по крайней мере до 27 апреля человек с таким именем из Молдовы не выезжал.

По данным материалов молдавского следствия, с которыми ознакомились RISE Moldova, под такими именами эти четверо украинцев останавливались в гостиницах в Кишиневе и арендовали авто, в том числе с GPS-трекером, что позволяло даже через некоторое время увидеть маршрут авто. Благодаря этим данным силовики увидели, что некоторые из них несколько дней подряд кружили в районе, где проживал Чаус, в том числе непосредственно у его дома.

После дополнительной проверки, все четверо, скорее всего, приехали под вымышленными именами, с «паспортами прикрытия», которые, как правило, используются спецслужбами для спецопераций.

Источники в украинских правоохранительных органах сообщили RISE Moldova, что в украинском реестре налогоплательщиков нет людей по имени Алексей Нечаев и Алексей Сотников, рожденных в даты, указанные в паспортах, по которым эти двое пересекли границу Молдовы.

Кроме того, паспорт Нечаева является первым зарубежным паспортом на имя этого человека. Журналисты добавляют, что в украинских реестрах нет информации об органе, который выдал документ на имя Сотникова.

Расследователи побывали по адресам в Киеве, где прописаны Нечаев и Сотников, но не нашли их.

После проверки имен Гончара и Бородинова не удалось идентифицировать ни одного человека с теми же данными, которые были указаны в паспортах, которые украинцы показали на границе. Однако выяснилось, что удостоверение личности Бородинова было выдано за неделю до прибытия в Молдову.

Журналисты пишут, что нашли людей, похожих на тех, которые путешествовали под именами Нечаева, Сотникова, Бородинова и Гончара, но их реальные имена установить не удалось.

Ранее в своем совместном расследовании журналисты писали об украинце Эдуарде Ставицком, реальное имя которого, вероятно - Андрей Куценко, и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Расследователи считают, что он может быть связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.