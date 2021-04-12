В Главном управлении разведки Министерства обороны отрицают возможную причастность их работников к возможному похищению из Молдовы экс-судьи Николая Чауса. Об этом в комментарии hromadske заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

«Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа», — сказал Андрей Черняк.

Ранее журналисты-расследователи «Следствие.Инфо» (Украина) и RISE Moldova (Молдова) получили копии паспортов десяти человек, которых правоохранители в Молдове проверяют на причастность к возможному похищения судьи. По данным журналистов, все они являются гражданами Украины, по меньшей мере двое из них напрямую связаны с Главным управлением разведки Минобороны, а еще один ㅡ уволенный чиновник Национальной полиции.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Средства судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдовским правоохранителям, попросив убежища. Молдовские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

В марте молдовские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась неверной - сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.

4 апреля в Молдове заявили о похищении Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.