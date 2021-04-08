Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД в среду вечером.

Министры уделили внимание ситуации вокруг бывшего украинского судьи Николая Чауса, который четыре года назад незаконно, при не до конца выясненных обстоятельствах попал на территорию Молдовы, где попросил политического убежища, а ныне исчез в Молдове при не менее странных обстоятельствах.

По словам главы МИД Украины, отечественные правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Николая Чауса на отказ предоставить ему убежище, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи в уголовным делам.

Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Чаусом, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу.

Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом. Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинско-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепления европейских перспектив Украины и Молдовы.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Средства судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдовским правоохранителям, попросив убежища. Молдовские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

В марте молдовские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась неверной - сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.

4 апреля в Молдове заявили о похищении Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.