Независимые члены набсовета «Нафтогаза» прокомментировали «неудачи», о которых заявило правительство, оценивая работу совета, и заявили о нарушении стандартов корпоративного управления при увольнении Андрея Коболева.

Об этом говорится в письме к премьеру Денису Шмыгалю за подписью независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», текстом которого располагает Экономическая правда.

В своем письме к Шмыгалю глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд и независимые члены Бруно Лескуа и Люда ван дер Хейден напомнили, что члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания 30 апреля, подали компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

В соответствии с уставом компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

Также наблюдательный совет предоставил ответы на вопросы, поднятые в распоряжении правительства по «неудачам» наблюдательного совета и правления «Нафтогаза».

«Нормализованная прибыль за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и компенсации за выполнение специальных обязанностей на рынке природного газа, составляет 3,2 млрд грн, а это выше, чем в предыдущем году - 2,6 млрд грн, несмотря на низкие цены на энергоресурсы и падение спроса.

По итогам 2020 года Нафтогаз оплатил в государственный бюджет 141 млрд грн в форме налогов и дивидендов правительству, что составляет примерно 13% общих поступлений в государственный бюджет», - говорится в письме.

В наблюдательном совете объяснили, что возникновение финансового убытка за 2020 год является применение МСФО, которое обосновывает начисления резервов сомнительных долгов.

«Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей, и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, которые подверглись воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги.

Мы надеемся, что часть этой задолженности будет погашена в результате активного применения процедур взыскания в судебном порядке и при поддержке правительства», - добавили члены наблюдательного совета.

Также они прокомментировали решение Кабмина оценить работу наблюдательного совета неудовлетворительной.

«Движение денежных средств от операционной деятельности за 2020 год составляет 19,5 млрд грн, что более чем вдвое превышает операционный денежный поток 2019 года, который составлял 6,9 млрд грн.

Капитальные затраты в 2020 году составили 15 млрд грн, что ниже запланированного объема в 20 млрд грн и на 46% меньше, чем в 2019 году. Это способствовало сохранению необходимого уровня инвестиций компании в наращивание добычи за счет собственных денежных средств», - говорится в письме.

В наблюдательном совете добавили, что свободное движение денежных средств остается стабильным на уровне 8,1 млрд грн, а расходы и инвестиции Группы не превышали ее доходы.

«Общий вклад Нафтогаза в государственный бюджет в 2020 году составил 141 млрд грн.

Такие чрезвычайные результаты были достигнуты благодаря решительной трансформации, которая внедрялась в 2020 году во главе со сформированным в начале года правлением.

Сейчас компания вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года, что стало достижением действующего правления до смены главы правления», - подчеркивается в письме.

Члены набсовета добавили, что представители «Нафтогаза» неоднократно предоставляли объяснения относительно этих цифр правительству, а потому «они не должны были стать неожиданностью, в частности результаты 2020 года, отражены по МСФО, которые обсуждались на различных уровнях правительства».

«Также хотим отметить, что бывший глава правления и директор финансовый регулярно обсуждали с правительством, включая Министерство финансов, каким образом компания может способствовать преодолению текущих проблем с наполнением государственного бюджета», - добавили они.

«Мы не сомневаемся относительно полномочий акционера прекратить наши полномочия, даже досрочно. Это исключительная компетенция КМУ как нашего акционера.

Однако смена главы правления, что, очевидно, относится к компетенции наблюдательного совета, является нарушением стандартов корпоративного управления, особенно учитывая, что по согласованию с КМУ и президентом срок полномочий главы правления был недавно продлен на четыре года.

И этот беспрецедентный шаг является нарушением стандартов корпоративного управления еще и из-за отсутствия надлежащих процедур, включая предварительную коммуникацию с наблюдательным советом», - отметили в набсовете.

Комментируя вопрос переназначения членов наблюдательного совета, авторы письма заявили, что должен быть разработан лучший номинационный процесс, который «будет гарантировать отсутствие чрезмерного политического влияния».

«Если правительство имело определенные существенные предостережения относительно работы предыдущего главы правления, это также было бы необходимо обсудить с наблюдательным советом, поскольку и он, и этот наблюдательный совет всегда руководствовались тем, что, как мы считали после надлежащих дискуссий, соответствует лучшим интересам компании и в долгосрочной перспективе - интересам акционера и, наконец, Украины.

В связи с этим напомним, что рассматривая вопрос продления полномочий предыдущего главы правления, наблюдательный совет ни разу не считал Юрия Витренко возможным кандидатом на эту должность. Кроме того, в состав нового правления в 2020 году он также не был избран», - говорится в письме.

«Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции лишь на короткий промежуток времени для того, чтобы сменить главу правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий.

Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления. Более того, вопреки лучшим практикам надлежащий конкурс на замещение должности главы правления не проводился. Особенно вызывает беспокойство то, что новый глава правления ранее был уволен из компании по объективным причинам», - отметили члены наблюдательного совета.

«Многие из членов нынешнего состава правления и высшего руководящего звена работали с Юрием Витренко, когда он был сотрудником Нафтогаза, и следует ожидать, что многие из них решат прекратить работу в Нафтогазе под его руководством, в частности вследствие такого непрозрачного и сомнительного процесса назначения.

И на их желание остаться вряд ли повлияют негативные (и часто необоснованные) публичные комментарии Юрия Витренко по ряду вопросов, которые он произносил накануне и после своего назначения», - добавляют они.

Авторы письма добавили, что «этому наблюдательному совету будет трудно работать с Юрием Витренко на должности главы правления».

«На посту первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, он предлагал КМУ оценить нашу работу и работу правления неудовлетворительной.

Его назначение главы правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов.

Как мы понимаем, Закон Украины «О предотвращении коррупции» прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения соответствующих полномочий», - подчеркивают они.

«Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления.

Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый убыток за 2020 год, который Нафтогаз должен был отразить через надлежащее применение требований МСФО», - резюмировали члены наблюдательного совета.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.