также в разделеЭкономика
Кулеба: Россия может не ждать политических уступок ради дешевого газа 230
ЕБРР выделил Украине средства на погашение долгов за зеленую энергию 76
"Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа 24
Украинцы определились с банками, которым готовы доверить свои деньги 119
"Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа 86
С 1 декабря в Украине пересчитают максимальную и минимальную пенсии 73
Эксперт: Население Украины не столкнется с дефицитом электроэнергии 71
Стало известно, когда ПриватБанк остановит проведение транзакций и работу банкоматов 46
Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси 31
Минэнерго: Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед 17
Украина заключила контракты на поставки угля в Польше, США и ЮАР 31
Шмыгаль: Кабмин вдвое снизил цену на газ для почти 600 тысяч клиентов ПОН 17
Герус: РФ заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину 19
Украинское молоко поедет в Иорданию 22
Золотая сотня: НВ представил рейтинг 100 самых богатых украинцев 137
Рябикин назначен главой Минстратегпрома 16
Bloomberg: Запуск «Северного потока-2» может затянуться до мая 2022 года 19
АМКУ проверит продажу «Большевика» 13

Украина просит немецкое Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации «Северного потока 2», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.

«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и LLC Газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу», - сказал Вульф в понедельник.

При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации «Северного потока 2». «Запросы в настоящий момент проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте», - пояснил Вульф.

По регламенту агентства, как пояснил пресс-секретарь, приглашенные к сертификации получают право давать свои заключения в ходе этого процесса.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что решение об участии компании в процессе сертификации «Северного потока 2» могут принять на следующей неделе.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги