Украина просит немецкое Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации «Северного потока 2», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.

«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и LLC Газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу», - сказал Вульф в понедельник.

При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации «Северного потока 2». «Запросы в настоящий момент проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте», - пояснил Вульф.

По регламенту агентства, как пояснил пресс-секретарь, приглашенные к сертификации получают право давать свои заключения в ходе этого процесса.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что решение об участии компании в процессе сертификации «Северного потока 2» могут принять на следующей неделе.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.