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Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

«Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу», - уточнил собеседник.

По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Как уточнил собеседник, лишение украинского гражданства связано с наличием у этих трех лиц гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.

Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании ввел персональные санкции против лиц, которых подозревают в организации контрабанды.
ForUm

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