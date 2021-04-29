Командование армии США в ближайшее время не ожидает эскалации напряженности на российско-украинской границе.



Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии, генерал Марк Милли. Военный выступил на Седонском форуме Института Маккейна, сообщает DW.

По словам Милли, несколько последних недель США следили за наращиванием российских войск на границе с Украиной.

«Мы также знаем, что часть этих ресурсов недавно была отведена. (...) И это хорошие новости. Мы и дальше внимательно наблюдаем. И сейчас мы не ожидаем ничего драматического или неотложного в ближайшем будущем», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.