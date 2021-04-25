Штраф за вечеринку, которую организовал во время карантина в центре Киева нардеп Николай Тищенко в честь дня рождения жены, заплатит отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, в котором проходило мероприятие. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

«Тищенко молодец, для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тыс. грн, и подготовлены документы для уголовного производства по ст. 325. Отвечать будет только администрация отеля и ресторана», - сказал Рубан.

По его словам, на заведение оформили минимальный штраф, поскольку это первый случай нарушения. При этом, в следующий раз сумма возрастет до 170 тысяч гривен.

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Нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в ​​отеле «Fairmont» на Почтовой площади следователи открыли уголовное производство. Гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.

По данным СМИ, было несколько десятков гостей, в том числе чиновников, гости заходили в отель без масок, вместе смотрели на салют.

Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его супруги происходило в отдельном гостиничном номере, а не ресторане, и не попадает под карантинные ограничения.