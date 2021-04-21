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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко уверяет, что проведение им закрытой вечеринке в столичном отеле не было нарушением карантина. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

По его словам, празднование дня рождения жены прошло в гостиничном номере и на нем присутствовали «чуть более 20 людей» из близкого окружения.

«Поэтому еще раз скажу. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантина нет», – отметил тищенкот.

По его словам, все приглашенные уже переболели коронавирусом и сдали тест на болезнь перед приходом.

При этом Тищенко заявил, что готов понести политическую ответственность.

Напомним, Нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в ​​отеле «Fairmont» на Почтовой площади следователи открыли уголовное производство. Гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.

По данным СМИ, было несколько десятков гостей, в том числе чиновников, гости заходили в отель без масок, вместе смотрели на салют.  
ForUm

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