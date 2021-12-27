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Мы занимаемся энергоэффективностью потому, что нам нужно улучшать жизнь украинцев. Как пишет Информатор, такое мнение в интервью изданию Новости Украины – From.UA высказал заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Николай Тищенко.

Парламентарий рассказал, что с целью повышения энергоэффективности создано межфракционное объединение.

«Моя задача – обеспечить эффективную коммуникацию между парламентом, министерствами и местной властью. Например, осенью я был в Харькове, где мы объединили «Турбоатом» и «Электротяжмаш» в единое акционерное общество. Далее – провел встречу с представителями Кабмина относительно будущего этого АО. Мы постоянно на связи с местной властью», - рассказал политик.

По словам Николая Тищенко, на энергоэффектиность государство планирует потратить 300 миллиардов гривен.

«Это огромные деньги. В этом году уже на энергоэффективность уйдет 20 миллиардов, а 2,6 миллиарда через Минрегионстрой».

На вопрос журналиста о том, насколько рационально тратить такие средства на этот проект, Тищенко ответил вопросом: «А вам нравится получать такие коммунальные платежки?».

«Если мы не будем терять тепло, мы будем его меньше потреблять, – пояснил нардеп. – Соответственно, уменьшатся цены на услуги… В Киеве есть котельная 1920 года. И никто ее не собирался модернизировать. Вот с нее и надо было начинать декоммунизацию, а не таблички менять. Это тоже правильная затея, но важны приоритеты. Вначале модернизация советской инфраструктуры, а потом переименования и прочее».

Николай Тищенко обратил внимание на то, что от 50% до 70% тепла уходит в воздух, и местные власти того же Киева не занимаются энергоэффективностью.
ForUm

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