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Нардеп фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Александром Лукашенко, сообщила Белта.

Лукашенко «рассчитывает, что его встреча с народным депутатом Украины станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран».

«Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь», - заявил Лукашенко.

«Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне», - ответил Шевченко.

Лукашенко отметил, что для него также важна эта встреча. «Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси», - сказал он.

Как сообщал ForUm, в феврале «Слуга народа» Шевченко и коммунист Петр Симоненко посетили конференцию Лукашенко.

В стране с августа 2020 года продолжаются беспрерывные массовые митинги против режима Лукашенко, фальсифицировавшего выборы президента в стране. Среди тысяч задержанных и объявленных в розыск за это время оказывались журналисты, художники, спортсмены.

Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.
ForUm

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