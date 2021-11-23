также в разделеПолитика
Зеленский сказал, на что пойдет новый транш МВФ 17
Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 16
Ведущая британская газета The Guardian: Москва осудила обвинения Зеленского против ключевого союзника Путина – Виктора Медведчука 16
Лавров обещает адекватный ответ на санкции против «Северного потока 2» 20
Арестович объяснил, почему в ОП сначала отрицали спецоперацию по «вагнеровцам» 20
Угроза со стороны РФ: США могут отправить в Украину оружие и военных советников 16
Нардепу вручили подозрение в недостоверном декларировании 24
Москаль заявил, что Ермак является агентом российских спецслужб и назвал агентурный псевдоним 151
Франция предупредила Россию о последствиях в случае вторжения в Украину 28
Кулеба: Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе 22
В ФРГ раскритиковали «фантазии» Лукашенко о гуманитарном коридоре для беженцев 21
Лидеры РФ и США в ходе нового контакта обсудят Украину 27
Нардеп Александра Устинова вывела из Украины сотни тысяч гривен: делом занялась ГФС 43
Кулеба: О привлечении иностранных войск Украиной речь пока не идет 15
«Только после решения суда». Что думают правоведы о применении санкций СНБО к украинским гражданам 24
Украина и ЕК - против исключений для «Северного потока 2» в законах ЕС 30
«Поедут через Донбасс»: Лукашенко предостерег Польшу от закрытия границы 81
«Опасно и бессмысленно». Мировые СМИ разделились в оценках, нападет ли Путин 83

Заместитель главы фракции «Слуга Народа», глава межфракционного депутатского объединения «Энергоэффективная Украина» Николай Тищенко вместе с командой депутатов посетил стратегическое предприятие Харькова "Украинские энергетические машины".

В ходе визита он заявил, что крупный государственным компаниям тоже нужны лоббисты в парламенте. 

«Мы привыкли, что олигархи через депутатов лоббирую свои бизнес-интересы. Интересы госкомпаний при этом не учитываются. Теперь будет по-другому. Я лично займусь лоббизмом Турбоатома и других государственных предприятий. Чтоб госпредприятия зарабатывали не меньше частных и это отражалось на зарплатах работников, а не членов набсоветов», - заявил Тищенко. 

В ходе визита депутаты также ознакомились с производственными мощностями цехов предприятия,  пообщались с работниками. Также депутатам продемонстрировали процесс заливки заготовок деталей турбины для Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

В завершении Тищенко добавил, что «Украинские энергетические машины» - это пример высококвалифицированной и слаженной работы, а также мощь и сила украинской промышленности. «После укрепления сотрудничества между нашим межфракционным депутатским объединением «Энергоэффективная Украина» и акционерным обществом «Укрэнергомашины» мы и дальше будем продолжать поддерживать и развивать промышленность Украины, особенно в вопросах энергоэффективности», - резюмировал замглавы фракции «Слуга Народа».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги