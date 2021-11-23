Заместитель главы фракции «Слуга Народа», глава межфракционного депутатского объединения «Энергоэффективная Украина» Николай Тищенко вместе с командой депутатов посетил стратегическое предприятие Харькова "Украинские энергетические машины".

В ходе визита он заявил, что крупный государственным компаниям тоже нужны лоббисты в парламенте.

«Мы привыкли, что олигархи через депутатов лоббирую свои бизнес-интересы. Интересы госкомпаний при этом не учитываются. Теперь будет по-другому. Я лично займусь лоббизмом Турбоатома и других государственных предприятий. Чтоб госпредприятия зарабатывали не меньше частных и это отражалось на зарплатах работников, а не членов набсоветов», - заявил Тищенко.

В ходе визита депутаты также ознакомились с производственными мощностями цехов предприятия, пообщались с работниками. Также депутатам продемонстрировали процесс заливки заготовок деталей турбины для Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

В завершении Тищенко добавил, что «Украинские энергетические машины» - это пример высококвалифицированной и слаженной работы, а также мощь и сила украинской промышленности. «После укрепления сотрудничества между нашим межфракционным депутатским объединением «Энергоэффективная Украина» и акционерным обществом «Укрэнергомашины» мы и дальше будем продолжать поддерживать и развивать промышленность Украины, особенно в вопросах энергоэффективности», - резюмировал замглавы фракции «Слуга Народа».