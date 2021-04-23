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Арестованный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине повесился в камере следственного изолятора.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде.

«Около 6 утра в полицию поступило сообщение, что подозреваемый в изнасиловании девочки мужчина повесился в СИЗО», - сказал он.

По информации источников, у арестованного был сокамерник, который утром увидел, что тот порезал простыни, сделал из них веревку и повесился на форточке.

Напомним, 11 марта в селе Счастливое Херсонской области правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой со следами удушения и изнасилования.

14 марта задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 62-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека.

Когда полицейские пришли задерживать мужчину, он лежал с порезанными венами.
ForUm

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