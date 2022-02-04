Россия и Китай опубликовали совместное заявление в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин. Согласно документу, обнародованному сайтом Кремля и цитируемому международными медиа, две страны выступают против расширения НАТО.

Китай фактически поддержал путинский ультиматум в НАТО, озвученный в декабре прошлого года: Кремль тогда требовал гарантий, чтобы в Альянс не принимали страны бывшего СССР, в частности Украину и Грузию, пишет Радио Свобода.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств», – говорится в сообщении.

Отдельно в документе говорится, что «Китай поддержал выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе».

В заявлении говорится, что Россия и Китай якобы «имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете потребностей и интересов граждан».

«Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои «демократические стандарты», присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии на самом деле является примером пренебрежения демократией и отступления от ее духа и подлинных ценностей», – заявляют стороны.

Москва и Пекин особо подчеркивают, что начавшаяся с Китая проблема происхождения пандемии коронавируса «лежит в научной плоскости» и выступают против политизации этой проблематики.

Россия также заявила в этом документе, что Тайвань является «неотъемлемой частью Китая» и выступила против независимости острова «в любой форме».

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО «гарантий безопасности», в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.