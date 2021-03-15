Вчера, 14 марта, по подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области задержали 52-летнего мужчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко.

«Взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области», - написала она.

Омбудсмен напомнила, что ребенка искали четверо суток. По ее данным, все это время после совершения убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.

«Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемый установлен по «горячим следам» - через два дня после обнаружения тела ребенка», - отметила Усенко.

При этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook сообщил, что подозреваемый пытался совершить самоубийство.

«Когда полицейские пришли к дому злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки», - написал он.

Напомним, 11 марта в селе Счастливое Херсонской области было найдено тело 7-летней девочки, которую разыскивали 4 суток.