также в разделеОбщество
В Украине зафиксировано 6792 новых случая COVID-19 15
Генерал: ВСУ могли занять аэродромы Крыма в 2014 20
В Ужгороде отменили занятия в школах для 1−4 классов 11
На вакцинацию в Украине записались почти 250 тысяч человек 10
Зеленский отметил 67 добровольцев госнаградами 9
Ахметов снова возглавил рейтинг самых богатых украинцев 23
В Карпатах повышенный уровень опасности 9
В Украине отмечают день добровольца 12
Ляшко оценил скорость вакцинации в Украине 31
МОЗ назвал побочные эффекты от Covishield 46
В Украине еще более 9 тысяч случаев COVID-19 46
Боевики блокируют работу 5 КПВВ на Донбассе 15
Уже в семи областях превышен уровень госпитализаций с COVID-19 63
Суд арестовал имущество, которое Яценко успел переписать на гражданскую жену 50
«Буковель» закрывают до конца марта 33
На выходных значительно потеплеет 24
Вакцинация в Украине: за сутки привились еще 9 тысяч украинцев 14
Максимум с начала года: в Украине более 13 тысяч новых случаев COVID-19 62

Вчера, 14 марта, по подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области задержали 52-летнего мужчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко.

«Взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области», - написала она.

Омбудсмен напомнила, что ребенка искали четверо суток. По ее данным, все это время после совершения убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.

«Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемый установлен по «горячим следам» - через два дня после обнаружения тела ребенка», - отметила Усенко.

При этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook сообщил, что подозреваемый пытался совершить самоубийство. 

«Когда полицейские пришли к дому злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки», - написал он. 

Напомним, 11 марта в селе Счастливое Херсонской области было найдено тело 7-летней девочки, которую разыскивали 4 суток.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги