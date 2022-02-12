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Налоговый долг может привести к аресту и продаже имущества должника. Он возникает, если не перечислить в бюджет необходимую сумму налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Налоговый кодекс.

Последствия возникновения налогового долга

Чтобы проверить себя, есть ли задолженность, можно воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика.

Налоговый долг может привести к:

  • описи имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • взыскание средств;
  • ареста имущества;
  • продажи арестованного имущества;
  • взыскание дебиторской задолженности;
  • для ФЛП на едином налоге - к потере статуса упрощенца.

Процедура взыскания

Налоговый долг взимается в несколько этапов. Сначала должнику присылают налоговое требование, если общая сумма задолженности превысила 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 гривен).

После этого у должника появляется право налогового залога. Следующий этап - опись имущества в налоговый залог. Право налогового залога распространяется на любое имущество, находящееся в собственности налогоплательщика.

Взыскание происходит не ранее чем через 30 календарных дней с даты направления налогового требования.

Как не допустить возникновения долга

Рекомендуется своевременно принимать меры по отсрочке денежных обязательств и не ждать, пока они станут налоговым долгом. Отсрочка налоговых обязательств или налогового долга также предусмотрена законом.

А если долг образовался, нужно погасить эту сумму за свой счет, источниками могут быть:

  • ошибочно или излишне уплаченные по другим платежам суммы. В таком случае плательщик должен обратиться с заявлением о возврате этих средств путем зачисления их на погашение денежных обязательств;
  • бюджетное возмещение НДС;
  • остаток отрицательного значения НДС.

Напомним, с 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 5600).
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