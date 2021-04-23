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Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные ограничения на Пасху. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности», – написал он.

По словам министра, несмотря на то, что пик пандемии пройден и даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в желтую зону - расслабляться рано.

«Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет - в кармане она вас не защитит. Избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу. А церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими. Помните, что COVID - атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово», – подытожил Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим».

Он также прогнозирует, что через две-три недели после пасхальных праздников возможен рост заболеваемости COVID-19.

 
ForUm

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