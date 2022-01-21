Международное новостное агентство Reuters опубликовало набор снимков спутников из космоса, зафиксировавших российскую военную технику на нескольких полигонах вблизи Украины.

На снимках зафиксирована техника, собранная на военных полигонах в Ельне, Клинцах, Погоновом и Климовом, передает Украинская правда.

Эти полигоны находятся вблизи восточных границ Украины: полигон в Клинцах находится в около 30 км от границы Украины, полигон в Климовом – около 13 км.

На снимках видны танки, БМП, грузовые автомобили, железнодорожный склад с военной техникой и самоходные артиллерийские установки.

Снимки сделали спутники Maxar Technologies.

Напомним, журналисты русской службы Радио Свобода и независимой группы военных расследователей Conflict Intelligence Team в соцсетях нашли доказательства, как родственники и друзья российских военных обсуждают, что якобы командование РФ забрало военных контрактников из азиатской части России на 6-9 месяцев на «учения» и «командировки» в Украину.

Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки «Град» и «Искандер».

Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена «очень пессимистично» из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривает увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.

Байден в ходе пресс-конференции 19 января заявил, что он до сих пор верит в то, что президент РФ Владимир Путин «не хочет полномасштабной войны».